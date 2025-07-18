الجمعة   
   18 07 2025   
   22 محرم 1447   
   بيروت 16:58
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    الجيش اللبناني: لن نسمح بأي مس بالسلم الأهلي وتجاوز المرحلة يتطلب الوحدة وعدم القيام بأعمال تترك تداعيات أمنية