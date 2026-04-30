المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي:في أعقاب الإنذارات التي تم تفعيلها قبل وقت قصير في منطقة خط المواجهة بالجليل، تم رصد سقوط طائرة بدون طيار في منطقة شوميرا. التفاصيل قيد الفحص.