دميترييف: تصريحات ترامب علامة سوداء لميرتس المتعثر

وصف رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تقليص الوجود العسكري في ألمانيا بأنها علامة سوداء للمستشار الألماني فريدريش ميرتس.

وعلق دميترييف على بيان ترامب على منصة “إكس” قائلا: “علامة سوداء للمستشار الألماني فريدريش ميرتس المتعثر”.

وأعلن ترامب في وقت سابق أن الولايات المتحدة تدرس تقليص عدد قواتها في ألمانيا.

وانتقد الرئيس الأمريكي في الفترة الأخيرة موقف المستشار الألماني تجاه النزاع حول إيران، واصفا إياه بأنه “لا يعرف عما يتحدث” في ما يخص الملف النووي الإيراني. واتهم الرئيس الأمريكي المستشار الألماني بالتغاضي عن خطر امتلاك إيران سلاحا نوويا،

وبدوره، صرح ميرتس بأن علاقاته الشخصية مع ترامب لا تزال “جيدة”، رغم إعرابه عن “شكوكه” تجاه الحرب ضد إيران. وقال “العلاقات الشخصية بين الرئيس الأمريكي وبيني، على الأقل من وجهة نظري، تبقى جيدة باستمرار. فقط كانت لدي منذ البداية شكوك بشأن ما بدأ هناك فيما يتعلق بالحرب مع إيران. ولهذا عبرت عن هذا (الرأي)”.

ويذكر أن عدد القوات الأمريكية في ألمانيا يبلغ حاليا نحو 38 ألف عسكري، وكانت التقارير الإعلامية تشير إلى أن ترامب يرغب في سحب القوات الأمريكية من ألمانيا أو تقليص عددها منذ توليه منصب الرئاسة.

المصدر: روسيا اليوم