الجمعة   
   18 07 2025   
   22 محرم 1447   
   بيروت 11:47
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    وزير الخارجية الإيراني “عباس عراقجي”: لا يمكن عقد جولة جديدة من المفاوضات إلا عندما يكون الطرف الآخر مستعدًا لاتفاق نووي عادل