الجمعة   
   18 07 2025   
   22 محرم 1447   
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    مستشفيات غزة: 18 شهيدًا في القصف الصهيوني على قطاع غزة منذ فجر اليوم