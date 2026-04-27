غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات نسف تطال بنت جبيل والنبطية ومناطق جنوبية لبنانية

شهد جنوب لبنان تصعيداً ميدانياً واسعاً، خلال ساعات بعد ظهر اليوم وحتى المساء، تمثل في سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات نسف نفذها العدو، مستهدفاً عدداً من البلدات في منطقتي بنت جبيل والنبطية، إضافة إلى مناطق حدودية، ضمن سلسلة الخروقات الاسرائيلية للهدنة القائمة.

في قضاء بنت جبيل، نفذ العدو عملية نسف داخل مدينة بنت جبيل، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المدينة، كما شن الطيران الحربي المعادي غارات على المدينة وبلدات حاريص، تولين، كونين، وبرعشيت، حيث سُجلت إصابة امرأة جراء غارة نفذتها طائرة مسيّرة على البلدة. كما استهدفت غارة المنطقة الواقعة بين تولين والصوانة، فيما نفذ الطيران الحربي غارتين إضافيتين على بلدة تولين.

وفي بلدة الصوانة، أفاد مراسل المنار بسقوط شهيدين، بينهما امرأة، إضافة إلى أربع إصابات جراء الغارة التي استهدفت البلدة، فيما أشارت حصيلة أولية إلى تسجيل ثلاث إصابات بينهم أطفال.

وفي السياق ذاته، نفذ العدو عملية نسف في بلدة الطيبة، كما استهدف بلدة شيحين بتفجير.

أما في قضاء النبطية، فقد شن الطيران الحربي المعادي غارات على بلدات زوطر الشرقية، يحمر الشقيف، وبرعشيت، إضافة إلى غارة على أطراف مدينة النبطية لجهة الكفور، وأخرى على منطقة بصليا. كما طالت الغارات المنطقة الواقعة بين كفردونين وخربة سلم.

وتعرضت بلدة يحمر الشقيف لقصف مدفعي وغارات جوية متكررة، فيما استهدفت المدفعية المعادية بلدة بيوت السياد، بالتزامن مع تنفيذ العدو حملة تمشيط باتجاه أطراف بلدة البياضة.

وفي المناطق الحدودية، أطلق العدو قنابل مضيئة في بسطرا – خراج كفرشوبا، كما استهدف بلدة مجدل زون بقذيفة مدفعية.

