الاجتماع الوزاري في السرايا تناول تطبيق القانون بالمساواة وموضوع الغلاء والملف النقدي

عقد لقاء وزاري برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الكبير بحضور عدد كبير من الوزراء، حيث طلب الرئيس سلام من كل من الوزراء عرض شؤون وزارته وسبل تفعيل التنسيق مع سائر الوزارات.

واشار وزير الإعلام بول مرقص الى أن “وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى عرض استمرار الغارات في الجنوب والوضع على الحدود اللبنانية-السورية. كما عرض وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار التطوّرات الأمنية. وأوعز الرئيس سلام الى الأجهزة الأمنية كافة بضرورة الحفاظ على حسن التعامل مع المواطنين كافة بكل احترام في تنفيذ القانون بالمساواة بين المواطنين. كما عرض وزير الاقتصاد د. عامر البساط إجراءات مكافحة الغلاء والغش والاحتكار والتهريب مشددا على ضرورة رفع الغرامات وهذا يتطلب تعديلاً تشريعياً وتفعيل التعاون مع القضاء.

من جهته، عرض وزير المال ياسين جابر الوضع المالي والاستقرار النقدي، مؤكّداً أنه اولوية قصوى. كما عرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية د. حنين السيد التغييرات الحاصلة في أعداد النازحين”.