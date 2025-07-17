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حزب الله: نأمل ‏أن يسلك قرار الإفراج طريقه الطبيعي نحو التنفيذ الفوري وألّا يُجهض تحت وطأة الحسابات السياسية ‏الفرنسية الضيقة أو الخضوع مجددًا للضغوط الصهيونية والأميركية التي منعت سابقًا الإفراج عنه ‏افتراءً عليه