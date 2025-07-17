عاجل

حزب الله: جورج عبد الله هو رمز لكل ‏أسير ومناضل ومقاوم وشريف رفع راية العزة والكرامة في وجه الطغاة ودفاعًا عن الإنسان وحقه ‏وأرضه ومبادئه‎