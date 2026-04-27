روسيا | السفير الإيراني: عراقجي يغادر إسلام آباد متوجهًا إلى موسكو

غادر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إسلام آباد، الأحد، متوجهًا إلى موسكو، بحسب ما أعلنت وزارته، في وقت أفاد سفير بلاده في روسيا كاظم جلالي بأنّه سيلتقي الرئيس فلاديمير بوتين.

وكان عراقجي عاد الأحد إلى باكستان التي تقود جهود الوساطة بين طهران وواشنطن، بعدما توجّه إلى مسقط ضمن جولة يعرض خلالها المستجدات المتعلقة بالمحادثات مع الولايات المتحدة.

وجاءت زيارته الثانية إلى إسلام آباد خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري، غداة إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة كان يتوقع أن يجريها مبعوثاه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وذلك في ظل عدم تحقيق اختراق ينهي الحرب التي اندلعت بهجوم أمريكي إسرائيلي على طهران في 28 شباط/فبراير.

وقال جلالي إن عراقجي “سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته لموسكو”.

وأوضح جلالي أن الاجتماع سيُعقد الإثنين، مشيرا إلى أن عراقجي “سيتشاور مع المسؤولين الروس بشأن آخر مستجدات المفاوضات ووقف إطلاق النار والتطورات المحيطة”.

وفي وقت سابق الأحد، أكدت وزارة الخارجية الروسية “زيارة عراقجي إلى روسيا بهدف إجراء محادثات”، من دون إضافة المزيد من التفاصيل.

المصدر: وكالة يونيوز