حزب الله يؤكد أن استمرار العدو في خرقه لوقف إطلاق النار وفي اعتداءاته واستمراره في احتلال الأراضي اللبنانية وانتهاكاته لسيادتها سيقابل بالرد والمقاومة الحاضرة والجاهزة للدفاع عن أرضها وشعبها