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الوفاء للمقاومة: المطلوب أولاً هو إلزام العدو بتطبيق مندرجات ورقة الإجراءات التنفيذيّة ‏للقرار 1701 قبل الانتقال للحديث أو البحث في أي إجراءٍ آخر