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   21 محرم 1447   
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    الوفاء للمقاومة: إنَّ ورقة الاقتراحات الأمريكية التي قدّمها الموفد الأميركي طوم برّاك، هي مشروع اتفاق جديد، في ‏حين أنّ هناك اتفاقاً منذ 27 تشرين الثاني 2024م والذي التزم لبنان بتطبيقه كاملاً، لم ينفّذ العدو ‏الإسرائيلي أي بندٍ منه