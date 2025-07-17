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الوفاء للمقاومة: إنَّ ورقة الاقتراحات الأمريكية التي قدّمها الموفد الأميركي طوم برّاك، هي مشروع اتفاق جديد، في ‏حين أنّ هناك اتفاقاً منذ 27 تشرين الثاني 2024م والذي التزم لبنان بتطبيقه كاملاً، لم ينفّذ العدو ‏الإسرائيلي أي بندٍ منه