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الوفاء للمقاومة: تدين الكتلة العدوان الصهيوني على سوريا وتدعو ‏الجهات المعنيّة محليّاً وإقليميّاً ودولياً إلى تحمّل مسؤولياتها كاملة في حماية وضمان وحفظ وحدة سوريا ‏وشعبه