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   21 محرم 1447   
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    الوفاء للمقاومة: الجرائم الدموية في السويداء يخدم مخططات العدو الصهيوني وأهدافه الماكرة التي شاهدنا فصلاً منها في العدوان الأخير ‏على العاصمة دمشق