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الوفاء للمقاومة: القدرات الدفاعية والإنجازات الميدانيّة التي سطرتها الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة وفصائل المقاومة الفلسطينيّة ضدّ العدوان الصهيوني دليل ساطع على الصمود والثبات