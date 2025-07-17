الخميس   
   17 07 2025   
   21 محرم 1447   
   بيروت 17:48
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: في ظل السعي الرسمي المطالب بسحب قوات الإحتلال الاسرائيلي من النقاط الخمسة المحتلة داخل الأراضي اللبنانية يقوم العدو بعمليات تحصين و توسيع لهذه المواقع