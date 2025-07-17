عاجل

مراسل المنار: في ظل السعي الرسمي المطالب بسحب قوات الإحتلال الاسرائيلي من النقاط الخمسة المحتلة داخل الأراضي اللبنانية يقوم العدو بعمليات تحصين و توسيع لهذه المواقع