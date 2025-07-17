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السيد الحوثي: أدعو شعبنا العزيز إلى الخروج المليوني العظيم المشرف يوم غد ثباتاً على الموقف الحق ومواصلة الجهاد في سبيل الله ونصرةً للشعب الفلسطيني المظلوم