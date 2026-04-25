نقابة عمال ومستخدمي بلديات محافظة بعلبك الهرمل: كرامة العامل خط أحمر

أشارت “نقابة عمال ومستخدمي بلديات محافظة بعلبك الهرمل”، في بيان، إلى أن “عمال البلديات يرزحون اليوم تحت وطأة أزمة معيشية خانقة، في ظل غلاءٍ فاحش، وانهيارٍ حاد في القدرة الشرائية، وارتفاعٍ غير مسبوق في أسعار المحروقات، حتى بات راتب العامل لا يكفي لتأمين أبسط مقومات العيش، وقد جاء العدوان الصهيوني على لبنان، وما زال يُخلّف تداعياتٍ خطيرة، ليزيد الطين بلّة”.

ورأت ان “استهداف البلديات هو استهداف لآخر المؤسسات التي لا تزال تؤمّن الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين، وإن استمرار هذا النهج ستكون له تداعيات خطيرة لا تُحمد عقباها”.

وناشدت الكتل النيابية كافة، والمعنيين، وأصحاب القرار “تحمل المسؤولية قبل فوات الأوان، والسعي إلى تفادي انفجار الشارع، لأن لقمة عيش أبنائنا أغلى من كل صمت، وأكبر من كل الحسابات، فكرامة العامل ليست تفصيلًا، بل هي خط أحمر”.