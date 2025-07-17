عاجل

السيد الحوثي: العدو الإسرائيلي يستمر في اعتداءاته على لبنان وهذا الأسبوع كثف غاراته في مقابل سعي أمريكي لدفع بعض القوى اللبنانية لتبني الطرح الإسرائيلي