الخميس   
   17 07 2025   
   21 محرم 1447   
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    سرايا القدس: قصفنا بالصواريخ سديروت ومفلاسيم ونيرعوز في غلاف غزة