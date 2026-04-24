“الاتحاد العمالي” حذر من سياسات الصرف التعسفي الظالم

أشار “الاتحاد العمالي العام” في لبنان في بيان له الجمعة الى انه “بعدما قدّم المياومون الخدمات الكبرى لمؤسسة كهرباء لبنان والشركات المقدمة للخدمات وفي أحلك الظروف وأقساها وساهموا مساهمةً فعالة في إيصال الكهرباء الى كل بيوت لبنان، نرى اليوم يد الظلم تمتد إليهم ونسمي شركة Bus بالذات وقطع الأرزاق يلاحقهم والصرف من العمل يتهددهم، أهكذا تكون مكافأتهم؟ أوَنقطع لقمة عيشهم في هذه الظروف الأمنية والاقتصادية الصعبة؟”.

وحذر الاتحاد من “هذه السياسات التي بدأت تنتهجها بعض الشركات، ونحذّر شركة Bus المقدمة للخدمات في مؤسسة كهرباء لبنان وغيرها”، وتابع “نقول أنّ الصرف في هذه الأيام هو قطع للأعناق والأرزاق وسوف يقوم الإتحاد بالاتصالات اللازمة مع المعنيين وينسّق مع المياومين التحرك، من الاعتصام الى الإضراب وصولاً الى وقف هذه الإجراءات القمعية الظالمة البعيدة كل البعد عن الحقوق والإنسانية، وتكر السبحة عند شركة Libanpost وتلجأ الى صرف الموظفين والزامهم بالتوقيع على الاستقالات تحت طائلة الصرف التعسفي بدون تعويض، وتعطيهم الفتات عن الأشهر، بحجة الوضع الاقتصادي الصعب وعدم القدرة على الاستمرار”.

وحذر الاتحاد من “سياسات الصرف التعسفي الظالم ولو اتخذ منحى توافقيا”، ودعا “شركة Libanpost التي تغطي فروعها كل المناطق اللبنانية، الى التوقف عن هذا السلوك وإعطاء مهلة للمعالجات بالشراكة مع الإتحاد العمالي العام وبالانتظار لبعض الوقت حتى تتبلور الصورة الأمنية والاقتصادية”، واكد ان “قطع الأرزاق من قطع الأعناق، وسيباشر الإتحاد خطواته مع المعنيين ومع العمال المصروفين أو الذين في طريقهم الى الصرف، لإفشال هذا التصرف الخطير الذي يضع العمال وعائلاتهم في الشارع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام