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    القائد العام للجيش الايراني اللواء أمير حاتمي: قواتنا على أعلى مستوى من التنسيق والجاهزية ومستعدون لضرب الأعداء من جديد