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   21 محرم 1447   
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    مصابون فلسطينيون بينهم حالات خطيرة اثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف كنيسة دير اللاتين في البلدة القديمة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة