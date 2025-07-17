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   17 07 2025   
   21 محرم 1447   
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    المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نتابع التقارير التي تفيد بوقوع إصابات في محيط الكنيسة اللاتينية بمدينة غزة ويجري حاليًا التحقيق في ملابسات الحادث ونعرب عن أسفنا لأي ضرر قد حدث