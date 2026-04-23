البطريرك الراعي من قصر بعبدا: المفاوضات ضرورة وحماية لبنان أولوية ومرجعية اللبنانيين هي الدولة

قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا:” الزيارة اليوم لتأكيد الدعم لخطاب رئيس الجمهورية في 17 نيسان، خطاب مفصلي ويستعيد الكرامة وهو ينسجم مع مضمون خطاب القسم”،بحسب تعبيره.

واشار الى ان” المفاوضات ضرورة وليست تنازلاً، وهي الطريق لوقف النزيف المستمر منذ عقود من الحروب والدمار، وان رئيس الجمهورية يتحمّل مسؤولية خياراته الوطنية، ويتمسّك بعدم التفريط بأي حق من حقوق لبنان أو سيادته”.

واكد ان” لا حديث طائفيا في مقاربة الاستحقاقات الوطنية، بل موقف جامع باسم جميع اللبنانيين، لوا يجوز القبول بأي مساس بوحدة الأراضي أو استقلال لبنان أو حقوق شعبه”.

كما أكد” أهمية الجيش اللبناني ودوره، وضرورة دعم قيادته التي تقوم بواجباتها وفق القوانين والأنظمة”.

وشدد على أن “مرجعية اللبنانيين هي الدولة، وأن الحل الوحيد يمرّ عبر التفاوض والمسار الديبلوماسي لإنهاء الحرب”.

وقال: ان” المطلوب إيصال المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق المحاصرة، والعمل على فتح الطرق للوصول إلى جميع المحتاجين”.

وختم بالقول:” كفى حروباً ودماراً، والأولوية اليوم لحماية لبنان وتأمين مستقبل آمن ومستقر لجميع أبنائه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام