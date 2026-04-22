وزير الاعلام بول مرقص: ما اقدم عليه جيش الاحتلال الاسرائيلي باستهدافه وقتله الصحافية آمال خليل اثناء أداء واجبها المهني الاعلامي هو جريمة موصوفة هدفها اطفاء نور الحقيقة ولن نسكت عن ذلك