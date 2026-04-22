المقاومة الاسلامية: دفاعا عن لبنان وشعبه وردًّا على خرق العدوّ لوقف إطلاق النار واستباحته الأجواء اللبنانيّة أسقط مجاهدونا عند السّاعة 18:00 الأربعاء 4 محلّقات استطلاعيّة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة المنصوري