الخميس   
   17 07 2025   
   21 محرم 1447   
   بيروت 11:33
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قناة “كان” العبرية: بعد العملية في إيران أعلنت وزارة الدفاع أنها وقّعت على طلب يتيح “تسريع إنتاج صواريخ الاعتراض حيتس بشكل كبير في الصناعات الجوية الإسرائيلية”