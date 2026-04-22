المقاومة ترد على خروقات العدو الاسرائيلي لوقف إطلاق النار

ردت المقاومة الاسلامية الاربعاء على خروقات العدو الاسرائيلي لوقف إطلاق النار، واستمرار عدوانه على القرى في جنوب لبنان.

وبالسياق، أصدرت المقاومة سلسلة بيانات توثق تفاصيل ردودها على خروقات العدو، وجاءت البيانات كتالي:

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (1):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار، واستمرار عدوانه على القرى في جنوب لبنان بالقذائف المدفعيّة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 11:00 الأربعاء 22-04-2026 مربض المدفعية المستحدث التابع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة بمحلّقة انقضاضيّة وشوهدت النيران تشتعل في إحدى غرف إدارة النيران.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأربعاء 22-04-2026‏

04 ذو القعدة 1447 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (2):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار واستهداف سيّارة في بلدة الطيري بغارة من مسيّرة معادية، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 18:00 الأربعاء 22-04-2026 آليّة هامر قياديّة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القنطرة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مباشرة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأربعاء 22-04-2026‏

04 ذو القعدة 1447 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (3):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار بغارة من مسيّرة على بلدة يحمر الشقيف، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 18:00 الأربعاء 22-04-2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القنطرة بمحلّقة انقضاضيّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأربعاء 22-04-2026‏

04 ذو القعدة 1447 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (4):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار واستباحته الأجواء اللبنانيّة، أسقط مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 18:00 الأربعاء 22-04-2026 4 محلّقات استطلاعيّة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة المنصوري.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأربعاء 22-04-2026‏

04 ذو القعدة 1447 هـ

المصدر: موقع المنار