وزارة الصحة: غارتان شنهما العدو الإسرائيلي على بلدة الطيري قضاء بنت جبيل أدتا إلى شهيدين وجريحة ولا تزال المحاولات مستمرة لإنقاذ الإعلامية آمال خليل