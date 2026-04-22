وزير الزراعة نزار هاني وجه كتابًا إلى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار طالب فيه بالإيعاز إلى البلديات بضرورة الامتناع عن رش مبيدات الأعشاب على جوانب الطرقات لما تسببه من أضرار بيئية وصحية