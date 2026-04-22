الرئيس عون مترئسا اجتماعا امنيا: من غير المسموح عرقلة تنفيذ الإجراءات الأمنية والسلم الاهلي خط احمر

دعا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال ترؤسه اجتماعا امنيا في قصر بعبدا، الى “التشدد في تطبيق التدابير التي اتخذها مجلس الوزراء في بيروت، وزيادة عديد القوى العسكرية والأمنية المنتشرة في العاصمة ومختلف المناطق اللبنانية والتنسيق بين الأجهزة الأمنية، ليأتي عملها متكاملا بما يحقق مصلحة المواطنين عموما والنازحين خصوصا”.

كما دعا الى “التشديد على دهم الأماكن التي تضم مخازن أسلحة في ضوء المعلومات التي ترد الى الأجهزة المعنية، وعدم التساهل في منع المظاهر المسلحة من أي جهة كانت”، وقال: “من غير المسموح لاي كان ان يعرقل تنفيذ الإجراءات الأمنية او يسيء الى الاستقرار الأمني لان المحافظة على السلم الاهلي في هذه المرحلة من تاريخ لبنان خط احمر”.

ونوه الرئيس عون ب”الإجراءات الميدانية التي اتخذها الجيش لاعادة فتح الطرق وترميم الجسور وتسهيل عودة النازحين الى قراهم وبلداتهم في ظروف آمنة ومستقرة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام