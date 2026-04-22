عون خلال استقباله “اللجنة النيابية لحماية الأعيان المدنية ومنع التدمير المنهجي”: الدولة ستوفر كل التسهيلات لتحقيق عودة النازحين الى قراهم بكرامة وعنفوان



اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال استقباله “اللجنة النيابية لحماية الأعيان المدنية ومنع التدمير المنهجي” ان” الاتصالات جارية لتمديد مهلة وقف اطلاق النار”، وقال:” لن اوفر أي جهد في سبيل انهاء الأوضاع الشاذة التي يعيشها لبنان حاليا”.

اضاف:” في كل ما أقوم به من اتصالات ومراجعات، فإن المحافظة على السيادة اللبنانية على كامل الأراضي هو هدفي الأول، والمفاوضات التي يتم التحضير لها ترتكز على وقف الاعتداءات الإسرائيلية كليا وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية وعودة الاسرى وانتشار الجيش حتى الحدود الدولية، والبدء بإعادة إعمار ما تهدم خلال هذه الحرب”.

واشار الرئيس عون الى ان” الدعم الأميركي الذي ابلغنا به الرئيس دونالد ترامب إضافة الى دعم الدول الشقيقة والصديقة، وفّر لنا فرصة لا يجوز ان نضيعها لانها قد لا تتكرر”.

وشددعلى ان” عودة النازحين الى قراهم هي من الأولويات لاسيما وان أبناء الجنوب، ومعهم أبناء لبنان تعبوا من الحروب والعذابات على مرّ العقود الماضية”، مؤكدا ان”الدولة ستوفر كل التسهيلات لتحقيق هذه العودة بكرامة وعنفوان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام