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    يديعوت أحرونوت: تم تحديد زيادة في شكاوى الجنود المقاتلين من صعوبات نفسية ناجمة عن نشاطهم القتالي في قطاع غزة