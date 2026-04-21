جنبلاط من عين التينة: لتثبيت وقف إطلاق النار والعودة إلى اتفاق الهدنة مع إدخال تعديلات

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وتناول البحث آخر المستجدات السياسية والميدانية وتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة.

بعد اللقاء، قال جنبلاط: “في المرة السابقة، أعتقد أني ذكرت تعبير المحنة الكبرى، وقد ازدادت تلك المحنة، لكن في الوقت نفسه علينا أن نجد الوسائل الملائمة لتثبيت وقف إطلاق النار”.

أضاف جنبلاط: “في موضوع التفاوض، رأيتم مقابلتي على التلفزيون العربي، وأنا قرأت مقابلة الرئيس بري اليوم في صحيفة الجمهورية، فنحن نلتقي دائما على التفاوض كأحد الوسائل، بناء على جدول أعمال واضح، وهو: الانسحاب وعودة الأرض”.

وتابع: “بالنسبة لي، وأعتقد بالنسبة للرئيس بري أيضاً، فإن أقصى ما يمكن أن نقدمه كلبنان هو العودة إلى اتفاق الهدنة، مع إدخال تعديلات عليه، إذ جرى عقده عام 1949، وبالتالي لا بد من صيغة جديدة له”.

وختم: “شخصيا، أشدّد وأؤكّد على بقاء قوات الأمم المتحدة – اليونيفيل في الجنوب، لأن القرار الذي اتُّخذ بسحب تلك القوات خطأ، وأدعو إلى الحفاظ عليها وعدم الاعتداء عليها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام