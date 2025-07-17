الأربعاء   
   17 07 2025   
   20 محرم 1447   
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    طائرات الاحتلال تقصف مدرسة أبو حلو التي تؤوي نازحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة