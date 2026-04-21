تقرير مصور: بري: لا نقبل أي “خطوط” للاحتلال… والمقاومة خيار قائم حتى التحرير الكامل

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري انه ليس ضد مبدأ التفاوض، ولكن مع التفاوض غير المباشر بين لبنان والكيان الصهيوني.وفي حديث مع صحيفة الجمهورية اللبنانية، قال الرئيس بري: لدينا تجارب عديدة في السابق، وأنا شخصياً أجريت جولات طويلة من التفاوض غير المباشر مع مجموعة كبيرة من الموفدين الأميركيِّين، وآخرهم آموس هوكشتاين في ملف ترسيم الحدود البحرية، واضاف،

توصّلنا خلال هذه المفاوضات إلى اتفاق، وكذلك في موضوع النقاط المختلف عليها على الخط الأزرق،وتمكنا من حسم معظمها ولم يبق سوى 5 أو 6 نقاط، وكذلك الأمر في فترات إعداد القرار1701 مع دايفيد وولش، ولدينا أيضاً «الميكانيزم» كإطار للتفاوض». أمّا بالنسبة إلى«الخط الأصفر» الذي تحدث عنه كيان العدو فأكّد «لا خطوط صفراء ولا خطوط حمراء ولاخطوط خضراء ولا خطوط من أي لون، ولا تعنينا أي خطوط، بل لا يمكن أن نقبل بذلك بشكلمن الأشكال. وتابع: الانسحاب الإسرائيلي من المناطق الجنوبية التي توغّل إليها ويسعى إلى تثبيت احتلاله لها،يجب أن يحصل، وإذا ما أبقت على احتلالها، سواء للمناطق أو المواقع أو عبر خطوط صفرترسمها، فهذا معناه أنّها كل يوم ستشمّ رائحة المقاومة.

وجدد الرئيس بري الموقف الثابت برفض الاحتلال، مشددا: هذه أرض لبنانية، ولبنان لا يحتمل أن ينتقصمنه متر واحد، إذا ما أصرّوا على البقاء، فسيواجَهون بالمقاومة وتاريخنا يشهد على ذلك. نحن من الأساس لم نبدأ، ولم نقاوم هكذا بالمجان، بل هم باحتلالهم واعتداءاتهم مَن فرضوا علينا المقاومة، وأجبرونا على المقاومة لتحرير أرضنا وحفظ سيادة بلدنا،ولا شيء تغيّر بالنسبة لنا، فنحن حيث نحن ثابتون في موقعنا هذا حتى إنهاء الاحتلال وإخراجه من أرضنا».