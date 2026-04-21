الثلاثاء   
   21 04 2026   
   3 ذو القعدة 1447   
   بيروت 05:18
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    ثالث وزيرة تترك حكومة ترامب.. البيت الأبيض يعلن استقالة وزيرة العمل

      أعلن ⁠البيت الأبيض أن وزيرة العمل الأميركية لوري تشافيز-ديريمر ⁠استقالت من منصبها، مضيفاً أن نائبها سيتولى المنصب بالإنابة.

      وكتب مدير الاتصالات بالبيت الأبيض ستيفن تشيونج، في منشور على منصة “إكس”: “استقالت ⁠وزيرة العمل لوري تشافيز-ديريمر من ‌الإدارة لتشغل منصباً في القطاع الخاص”.

      وباستقالها، تصبح تشافيز-ديريمر ثالث ⁠وزيرة تترك حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال الأسابيع القليلة الماضية.

      وأُقيلت كريستي نويم ‌من ⁠منصب وزيرة الأمن الداخلي في آذار/مارس الماضي، كما أقال الرئيس بام بوندي من منصب وزيرة العدل بعد أقل من شهر.

      وتولت تشافيز-ديريمر منصب وزيرة العمل في آذار/⁠مارس 2025، بعد أن شغلت مقعداً في مجلس النواب الأميركي لمدة عامين.

      كذلك استقال أيضاً عدد من ⁠مساعديها، بمن فيهم رئيس مكتبها ونائبته، خلال ⁠الأشهر القليلة الماضية وسط تحقيق ‌داخلي في ما أثير عن سوء سلوك داخل الوزارة.

      المصدر: روسيا اليوم

