حماس: الحركة مهتمة باستمرار المفاوضات مع الوسطاء لتذليل كل العقبات

أعلنت حركة حماس، في بيان أنها أجرت العديد من اللقاءات والمشاورات في القاهرة مع الوسطاء والفصائل الفلسطينية حول تطبيق باقي التزامات المرحلة الأولى والتحضير للنقاش حول ترتيبات المرحلة الثانية، في ضوء ما يسمى بخطة ترامب.

وأضاف البيان “تؤكد الحركة أنها والفصائل الفلسطينية تعاملت بمسؤولية وإيجابية عالية مع المقترحات المقدمة بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول”.

وأكدت حماس في بيانها أنها “مهتمة باستمرار المفاوضات مع الوسطاء لتذليل كل العقبات”، موضحة أنها “سوف تقدم ردها على المقترحات المقدمة بعد إتمام المشاورات مع قيادة الحركة والفصائل الفلسطينية”.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تقودها أطراف إقليمية ودولية لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط تحديات تتعلق بتنفيذ بنود الاتفاق.

وكان اتفاق لوقف إطلاق النار قد دخل حيز التنفيذ في تشرين الاول / أكتوبر الماضي، ويتضمن مراحل متعددة تشمل تبادل الأسرى والرهائن، وإدخال مساعدات إنسانية، وصولا إلى ترتيبات أوسع تتعلق بنزع سلاح حركة “حماس”، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وإعادة الإعمار، ومستقبل إدارة القطاع.

المصدر: روسيا اليوم