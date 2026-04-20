وكالة “تسنيم”: المعلومات تفيد بأن موضوع الحصار البحري يمثل عقبة جوهرية جدا في المفاوضات وقد تم إبلاغ هذا الموضوع عبر الوسيط الباكستاني وقد ذكر الوسيط الباكستاني اليوم أنه ناقش المسألة مع ترامب