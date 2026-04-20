منظمة الطيران المدني الإيرانية: تنفيذ رحلات في مطارات أورميه، كرمانشاه، آبادان، شيراز، كرمان، رشت، يزد، زاهدان، غرغان وبيرجند سيكون ممكناً اعتباراً من يوم السبت القادم