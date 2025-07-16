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   20 محرم 1447   
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    القوات المسلحةاليمنية : سلاح الجو المسير نفذ 3 عمليّات عسكرية بأربع طائرات مسيرة استهدفت منطقة النقب ومطار اللد وميناء أم الرشراش وحققت أهدافها بنجاح