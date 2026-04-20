    إعلام العدو: يدرك الجيش “الإسرائيلي” أن الطائرات المسيّرة التي تعمل بالألياف الضوئية تُمثّل تحديًا يتطلب من الجيش “الإسرائيلي” والصناعات الدفاعية “الإسرائيلية” إيجاد حلول تقنية لمواجهتها والتغلب عليها

      معاريف : خلال العملية البرية في لبنان استخدم حزب الله طائرات مسيّرة مفخخة تعمل عبر الألياف الضوئية ومداها يتجاوز عشرة كيلومترات

      اعلام العدو: في البداية اعتقدت المؤسسة العسكرية أن مدى طيران هذه الطائرات يقتصر على كيلومترين إلا أنه خلال المعارك اتضح أن مداها يتجاوز عشرة كيلومترات

      إعلام العدو: نتيجة لذلك يواجه الجيش “الإسرائيلي” صعوبة في اعتراض هذه الطائرات مما تسبب في سقوط عدد من القتلى في صفوفه

