الأربعاء   
   16 07 2025   
   20 محرم 1447   
   بيروت 20:00
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    حزب الله: العدوان على سوريا هو استكمال ‏لمسلسل الاعتداءات التي تنفذ على لبنان وفلسطين واليمن