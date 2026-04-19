المتحدث باسم الخارجية الايرانية إسماعيل بقائي: إن ما يُسمى بـ”حصار” الولايات المتحدة لموانئ إيران أو سواحلها لا يمثل فقط انتهاكًا لوقف إطلاق النار بل هو أيضًا غير قانوني وإجرامي