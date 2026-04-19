قاليباف: أبلغت الوفد الأميركي في إسلام آباد أنه إذا تحركت كاسحة الألغام ولو قليلًا عن موقعها فسوف نطلق النار عليها حتمًا وطلبوا 15 دقيقة لإصدار الأمر بالعودة وقد فعلوا