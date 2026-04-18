الشيخ قاسم: لا يوجد وقف إطلاق النار من طرف المقاومة فقط بل يجب أن يكون من الطرفين ولن نقبل بمسار الخمسة عشر شهرا من الصبر على العدوان الإسرائيلي بانتظار الدبلوماسية التي لم تحقق شيئا