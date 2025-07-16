الأربعاء   
   16 07 2025   
   20 محرم 1447   
   بيروت 18:27
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    إذاعة جيش العدو : قوات الجيش وحرس الحدود فشلوا في منع الدروز من عبور الحدود من الجولان إلى سوريا