قائد بحرية الجيش الإيراني: ايران تدير مضيق هرمز

اكد قائد بحرية الجيش الإيراني الاميرال شهرام إيراني ان حديث ترامب عن الحصار البحري لإيران هو مجرد كلام وإيران هي التي تدير مضيق هرمز. واضاف: حتى اليوم لم نسمح لحاملات الطائرات ومشاة البحرية الأمريكية والإسرائيلية بدخول بحر عمان.

واشار الى انهم بعد وقف إطلاق النار كانوا يعتزمون المجيء بل وحتى عبور مضيق هرمز باستخدام الأساليب التمويهية نفسها وظن الأعداء أننا لن نلاحظ أساليبهم التمويهية فتم التصدي لهم وعادوا إلى المنطقة التي يتواجدون فيها.